Коронавирус. Число новых заболевших превысило 16 000, в лидерах Киев и Харьковская область

Вчера, 14 апреля, в Украине выявили 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 14 553), 433 пациента умерли (сутками ранее – 467). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 628 детей и 383 медика. Госпитализированы 4229 человек (сутками ранее – 5063), выписаны из больниц 5 493 пациента (днем ранее 6557), выздоровели 11 148 (днем ранее – 12 384).

Официально за 14 апреля сделаны 119 615 тестов на коронавирус (134 342 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 51 344, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 017, экспресс-тестов на антиген – 48 254.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 903 765 заболевших COVID-19, из них 1 453 766 выздоровели, 38 658 – умерли. Проведено более 8,8 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1625 заболевших за сутки;

Харьковская – 1168;

Хмельницкая – 1088;

Запорожская – 1015;

Днепропетровская – 1005;

Донецкая – 961;

Одесская – 881;

Киевская – 835;

Львовская – 748;

Черкасская – 747;

Черниговская – 726;

Житомирская – 648;

Сумская – 644;

Полтавская – 627;

Ровенская – 505;

Винницкая – 450;

Николаевская – 404;

Тернопольская – 403;

Волынская – 397;

Херсонская – 324;

Закарпатская – 305;

Луганская – 292;

Черновицкая – 252;

Ивано-Франковская – 194;

Кировоградская – 183.

13 апреля, в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac.

С 15 апреля к красной зоне карантина добавится Полтавская область.

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Денис Юдин

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