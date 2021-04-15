Коронавирус. Число новых заболевших превысило 16 000, в лидерах Киев и Харьковская область
Вчера, 14 апреля, в Украине выявили 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 14 553), 433 пациента умерли (сутками ранее – 467). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 628 детей и 383 медика. Госпитализированы 4229 человек (сутками ранее – 5063), выписаны из больниц 5 493 пациента (днем ранее 6557), выздоровели 11 148 (днем ранее – 12 384).
Официально за 14 апреля сделаны 119 615 тестов на коронавирус (134 342 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 51 344, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 017, экспресс-тестов на антиген – 48 254.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 903 765 заболевших COVID-19, из них 1 453 766 выздоровели, 38 658 – умерли. Проведено более 8,8 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1625 заболевших за сутки;
Харьковская – 1168;
Хмельницкая – 1088;
Запорожская – 1015;
Днепропетровская – 1005;
Донецкая – 961;
Одесская – 881;
Киевская – 835;
Львовская – 748;
Черкасская – 747;
Черниговская – 726;
Житомирская – 648;
Сумская – 644;
Полтавская – 627;
Ровенская – 505;
Винницкая – 450;
Николаевская – 404;
Тернопольская – 403;
Волынская – 397;
Херсонская – 324;
Закарпатская – 305;
Луганская – 292;
Черновицкая – 252;
Ивано-Франковская – 194;
Кировоградская – 183.
- 13 апреля, в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac.
- С 15 апреля к красной зоне карантина добавится Полтавская область.
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