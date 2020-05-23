Коронавирус. Число новых выздоровевших в Украине упало, умерших - выросло

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 344 пациентов, но было выявлено 432 новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 09:00 23 мая коронавирус подтвержден у 20 580 украинцев, 605 человек умерли, 6929 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 432 новых случая заболевания (сутками ранее - 442), 17 человек умерли (сутками ранее - 9), выздоровели 344 пациентов (сутками ранее - 358).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE