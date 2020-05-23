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Коронавирус. Число новых выздоровевших в Украине упало, умерших - выросло

Коронавирус. Число новых выздоровевших в Украине упало, умерших - выросло - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
23.05.2020, 09:12

На сегодня коронавирусная инфекция подтверждена у 20 580 украинцев, 605 пациентов умерли от болезни

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 344 пациентов, но было выявлено 432 новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

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На 09:00 23 мая коронавирус подтвержден у 20 580 украинцев, 605 человек умерли, 6929 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 432 новых случая заболевания (сутками ранее - 442), 17 человек умерли (сутками ранее - 9), выздоровели 344 пациентов (сутками ранее - 358).

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Владислав Сердюк
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