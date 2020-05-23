Коронавирус. Число новых выздоровевших в Украине упало, умерших - выросло

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 344 пациентов, но было выявлено 432 новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На 09:00 23 мая коронавирус подтвержден у 20 580 украинцев, 605 человек умерли, 6929 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 432 новых случая заболевания (сутками ранее - 442), 17 человек умерли (сутками ранее - 9), выздоровели 344 пациентов (сутками ранее - 358).
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE