Коронавирус. Десять областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

В Закарпатской и Черновицкой областях больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более, чем на 50%

Десять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 6 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

За сутки ситуация улучшилась в Киеве и Николаевской области, где показатели эпидемиологической ситуации теперь не превышают установленные нормы. Ухудшилась ситуация в Одесской области, где выросла динамика недельной заболеваемости.

В Закарпатской и Черновицкой областях превышен показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19: 64,85% и 50,29% соответственно при необходимых 50%.

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В Украине за сутки выявлены 1318 новых заболевших COVID-19 , это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии.

В пяти регионах страны за сутки заболело более 100 человек: карта

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Денис Юдин

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