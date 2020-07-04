Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта
В Донецкой, Полтавской и Луганской областях новых заболевших COIVD-19 нет
За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской области и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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Во Львовской области коронавирус за прошедший день подтвержден у 176 человек, в Киеве - у 118.
В Донецкой, Полтавской и Луганской областях новых заболевших нет.
Во Львовской области число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 6000 человек, в Киеве более 5000 заболевших, в Черновицкой и Ровенской областях - более 4000, в Закарпатской - более 3000 заболевших.
Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Львовская область - 6059 заболевших (176 за сутки);
Киев - 5465 (118);
Черновицкая - 4972 (37);
Ровенская - 4041 (91);
Закарпатская - 3214 (88);
Киевская - 2747 (45);
Волынская - 2663 (92);
Ивано-Франковская - 2598 (54);
Харьковская - 2311 (56);
Тернопольская - 2025 (35);
Винницкая - 1936 (21);
Одесская - 1835 (43);
Житомирская - 1447 (12);
Днепропетровская - 1110 (7);
Хмельницкая - 828 (6);
Кировоградская - 657 (4);
Черкасская - 657 (4);
Донецкая - 599 (0);
Запорожская - 588 (9);
Черниговская - 560 (6);
Николаевская - 455 (5);
Полтавская - 322 (0);
Сумская - 308 (4);
Херсонская - 196 (1);
Луганская - 84 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- За прошедшие сутки в мире зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, всего заболело 11 182 576 человек.
- Во Львове запретили работу ночных клубов.
- Вчера карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
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