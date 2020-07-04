Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

В Донецкой, Полтавской и Луганской областях новых заболевших COIVD-19 нет

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской области и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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Во Львовской области коронавирус за прошедший день подтвержден у 176 человек, в Киеве - у 118.

В Донецкой, Полтавской и Луганской областях новых заболевших нет.

Во Львовской области число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 6000 человек, в Киеве более 5000 заболевших, в Черновицкой и Ровенской областях - более 4000, в Закарпатской - более 3000 заболевших.

Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Львовская область - 6059 заболевших (176 за сутки);

Киев - 5465 (118);

Черновицкая - 4972 (37);

Ровенская - 4041 (91);

Закарпатская - 3214 (88);

Киевская - 2747 (45);

Волынская - 2663 (92);

Ивано-Франковская - 2598 (54);

Харьковская - 2311 (56);

Тернопольская - 2025 (35);

Винницкая - 1936 (21);

Одесская - 1835 (43);

Житомирская - 1447 (12);

Днепропетровская - 1110 (7);

Хмельницкая - 828 (6);

Кировоградская - 657 (4);

Черкасская - 657 (4);

Донецкая - 599 (0);

Запорожская - 588 (9);

Черниговская - 560 (6);

Николаевская - 455 (5);

Полтавская - 322 (0);

Сумская - 308 (4);

Херсонская - 196 (1);

Луганская - 84 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 209 028 новых случаев COVID-19, всего заболело 11 182 576 человек.

Во Львове запретили работу ночных клубов.

Вчера карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.

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Денис Юдин

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