Коронавирус. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

В Киеве и 12 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
На 25 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
Ситуация улучшилась в Днепропетровской области - там увеличилось количество тестов на 100 000 человек и она соответствует всем критериям Минздрава.
По прежнему трем критериям - заполненности больниц, проценту выявленных случаев и динамике, - не соответствует Закарпатская область.
Сводная информация (нажмите на таблицу, чтобы увеличить):
Инфографика - Минздрав
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