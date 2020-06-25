Коронавирус. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Киеве и 12 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

На 25 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Ситуация улучшилась в Днепропетровской области - там увеличилось количество тестов на 100 000 человек и она соответствует всем критериям Минздрава.

По прежнему трем критериям - заполненности больниц, проценту выявленных случаев и динамике, - не соответствует Закарпатская область.

Сводная информация (нажмите на таблицу, чтобы увеличить):

Инфографика - Минздрав

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

С начала пандемии в мире коронавирус подтвердили у 9 519 482 человек, 483 959 пациентов умерли, 5 169 767 выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине выявили 994 новых заболевших

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