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Коронавирус. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Коронавирус. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
25.06.2020, 14:59

Ситуация улучшилась в Днепропетровской области, там увеличили количество тестов на коронавирус до необходимого

В Киеве и 12 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

На 25 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Ситуация улучшилась в Днепропетровской области - там увеличилось количество тестов на 100 000 человек и она соответствует всем критериям Минздрава.

По прежнему трем критериям - заполненности больниц, проценту выявленных случаев и динамике, - не соответствует Закарпатская область.

Сводная информация (нажмите на таблицу, чтобы увеличить):

Инфографика - Минздрав

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Денис Юдин
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