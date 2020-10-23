Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон: список
В красной зоне по сравнению с прошлой неделей оказались Польша, Хорватия и Грузия
Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19. Список опубликован пресс-службой ведомства.
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В красную зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 200,8.
Среди стран красной зоны – Великобритания, Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Хорватия, Польша, Грузия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия, Нидерланды и другие.
В зеленой зоне – Италия, Венгрия, ОАЭ, Болгария, Россия, Германия, Литва, Латвия, Греция, Эстония, Турция и другие.
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- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.
- Вчера, 20 октября, в Украине выявили 7517 новых заболевших COVID-19, это наибольшее число с начала эпидемии.
- Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
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