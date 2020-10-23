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Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон: список

23.10.2020, 16:29
Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/ЕРА

В красной зоне по сравнению с прошлой неделей оказались Польша, Хорватия и Грузия

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19. Список опубликован пресс-службой ведомства.

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В красную зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 200,8.

Среди стран красной зоны – Великобритания, Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Хорватия, Польша, Грузия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия, Нидерланды и другие.

В зеленой зоне – Италия, Венгрия, ОАЭ, Болгария, Россия, Германия, Литва, Латвия, Греция, Эстония, Турция и другие.

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Денис Юдин
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