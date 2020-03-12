Коронавирус. Минздрав закупил быстрые тест-системы для более 90 000 человек

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Украине за средства Минздрава закупили 19 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Минздраве уточнили, что это позволит протестировать более 90 000 человек.

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"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", - отметили в пресс-службе.

Мэр Киева Виталий Кличко вчера у себя в Facebook cообщил, что в столицу поступили 1200 быстрых тестов на диагностирование коронавируса, до конца этой недели их должно быть 5000. Тест-системы распространят по семи базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.

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