Коронавирус. После выходных в Украине зафиксированы менее 500 новых заболевших

Вчера, 15 августа, в Украине выявили 417 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 695), выздоровели 248 пациентов (днем ранее – 238). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 31 ребенок и 10 медиков. Госпитализированы 433 человека (сутками ранее – 569), 14 пациентов умерли (сутками ранее – 17).

Официально за 15 августа сделан 19 071 тест на коронавирус (30 798 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 10 238, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 1551, экспресс-тестов на антиген – 7282.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 266 329 заболевших COVID-19, из них 2 197 075 выздоровели, 53 269 человек умерли. Проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Винницкой, Сумской и Херсонской областях:

Киев – 59 заболевших за сутки;

Одесская область – 47;

Винницкая – 35;

Сумская – 32;

Херсонская – 30;

Черновицкая – 28;

Ивано-Франковская – 25;

Тернопольская – 25;

Днепропетровская – 19;

Житомирская – 17;

Киевская – 17;

Львовская – 14;

Харьковская – 13;

Николаевская – 12;

Донецкая – 8;

Луганская – 7;

Полтавская – 7;

Волынская – 6;

Черкасская – 6;

Ровенская – 5;

Черниговская – 3;

Закарпатская – 1;

Кировоградская – 1;

Запорожская – 0;

Хмельницкая – 0.

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Денис Юдин

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