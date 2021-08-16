Коронавирус. После выходных в Украине зафиксированы менее 500 новых заболевших
Вчера, 15 августа, в Украине выявили 417 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 695), выздоровели 248 пациентов (днем ранее – 238). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 31 ребенок и 10 медиков. Госпитализированы 433 человека (сутками ранее – 569), 14 пациентов умерли (сутками ранее – 17).
Официально за 15 августа сделан 19 071 тест на коронавирус (30 798 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 10 238, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 1551, экспресс-тестов на антиген – 7282.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Винницкой, Сумской и Херсонской областях:
Киев – 59 заболевших за сутки;
Одесская область – 47;
Винницкая – 35;
Сумская – 32;
Херсонская – 30;
Черновицкая – 28;
Ивано-Франковская – 25;
Тернопольская – 25;
Днепропетровская – 19;
Житомирская – 17;
Киевская – 17;
Львовская – 14;
Харьковская – 13;
Николаевская – 12;
Донецкая – 8;
Луганская – 7;
Полтавская – 7;
Волынская – 6;
Черкасская – 6;
Ровенская – 5;
Черниговская – 3;
Закарпатская – 1;
Кировоградская – 1;
Запорожская – 0;
Хмельницкая – 0.
- В течение двух недель в Украине прогнозируют вспышку коронавируса на фоне распространения более заразного штамма дельта. Минздрав готовится к новой волне эпидемии по трем сценариям.
- В Украине вакцинация от COVID-19 доступна всем желающим взрослым и некоторым детям 12+. Прививки делают вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac, AstraZeneca/Oxford – все они одобрены ВОЗ для экстренного использования.
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