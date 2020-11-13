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Коронавирус. Радуцкий назвал условие введения полного локдауна

13.11.2020, 06:44
Коронавирус. Радуцкий назвал условие введения полного локдауна - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации говорит, что условие для локдауна – введение протокола сортировки больных COVID-19

В Украине могут ввести полный локдаун в случае, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 дойдет до введения протокола медицинской сортировки, когда врачи будут выбирать, кого спасать, а кого нет. Об этом в эфире шоу Право на владу на 1+1 заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.

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"Полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки – локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны, когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого – нет – это катастрофа для всей страны", – отметил Радуцкий.

Он убежден, что экономика Украины еще одного локдауна не переживет.

"Мы еще одного крупного локдауна не переживем. Цель карантина выходного дня — не разорвать цепь. Разорвать полную цепь может только полный локдаун. Но карантин выходного дня может уменьшить количество больных", – считает Радуцкий.

Он добавил, что количество койко-мест в больницах – это не самая большая проблема.

"У нас самая большая беда — это врачи и медперсонал. Его на каком-то этапе даже при наличии коек может просто не хватать, потому что врачи тоже болеют, они тоже люди. У меня нет уверенности, что карантин выходного дня однозначно даст положительный результат. Поэтому он и введен только на две недели, чтобы посмотреть результаты", – сказал Радуцкий.

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Арина Толина
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