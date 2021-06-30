Коронавирус. Суточная заболеваемость выросла после выходных – 633 новых случая

Вчера, 29 июня, в Украине выявили 633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 182), выздоровели 2294 пациента (днем ранее – 582). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 31 ребенок и 19 медиков. Госпитализированы 360 человек (сутками ранее – 322), 40 пациентов умерли (сутками ранее – пятеро).

Официально за 29 июня сделаны 45 794 теста на коронавирус (16 675 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 511, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 9581, экспресс-тестов на антиген – 13 702.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Донецкой, Харьковской, Луганской, Львовской и Черкасской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 235 096 заболевших COVID-19, из них 2 166 668 выздоровели, 52 340 человек умерли. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.

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Денис Юдин

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