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Коронавирус. В Минздраве объяснили, почему тестирование было низким

Коронавирус. В Минздраве объяснили, почему тестирование было низким - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.04.2020, 12:18

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что с начала пандемии COVID-19 Минздрав тестировал украинцев только на грипп и аденовирусы по алгоритму ВОЗ

С начала пандемии тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Украине было низким на всех этапах, возможно потому, что украинцев проверяли на грипп и аденовирусы. Об этом в интервью Украинской правде заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Мы работали по алгоритму Всемирной организации здравоохранения. Ошибка это или не ошибка - это мы оценим позже, когда будем проводить исследования, используя даже те же экспресс-тесты", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что по алгоритмам ВОЗ сначала тестируют на грипп, гриппоподобные заболевания, аденовирусы, а после того, если нет положительного результата, передаются материалы на коронавирус в референс-лаборатории.

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"Поэтому, возможно, на том этапе, когда мы ставили грипп, мы не продолжали тестировать на коронавирусную болезнь. Когда оказались случаи коинфекции (сочетались и грипп, и коронавирусная болезнь), был изменен алгоритм ВОЗ, мы изменили также алгоритм Минздрава по тестированию", - объяснил Ляшко.

  • 20 марта Ляшко заявил, что установленный Минздравом алгоритм предусматривает тестирование на COVID-19 только пациентов с определенными симптомами, а не всех желающих. 

  • По данным Центра общественного здоровья на 09:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных. Выздоровели 119 человек. За сутки было выявлено 270 новых случаев.

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Арина Толина
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