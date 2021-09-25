Коронавирус. В оранжевой зоне карантина – четыре области

На утро 25 сентября четыре области Украины находятся в оранжевой зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Сейчас в оранжевую зону входят четыре области (вчера было восемь + Киев):

Днепропетровская (динамика госпитализаций +52,6% при допустимых 50%);

Донецкая (+73,5%);

Тернопольская (+53,7%);

Черкасская (+107%).

Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

Динамика госпитализации указывает на рост числа госпитализированных с COVID-19 за последние семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

За прошедшие сутки в Украине выявили более 8000 заболевших коронавирусом. Лидеры по заболеваемости COVID-19 – Харьковская, Днепропетровская, Львовская, Запорожская и Донецкая области.

На этой неделе в Украине начала действовать желтая зона карантина. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев и тех, кто недавно сделал тест на COVID-19.

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Марк Сировой

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