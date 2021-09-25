Коронавирус. В Украине более 8000 новых заболевших, Киев выпал из пятерки лидеров

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине выявили 8267 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9058), больше всего заразившихся коронавирусом – в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине умерли 133 больных COVID-19 (днем ранее – 140), выздоровел 2821 пациент (2415), были госпитализированы 2035 инфицированных (2060).

По всей стране сделали 79 079 тестов на коронавирус (82 181): методом ПЦР – 39 360 (40 578), ИФА – 10 699 (10 574), экспресс-тестов – 29 020 (31 029).

На утро 25 сентября в Украине зарегистрировали 2 387 750 заболевших COVID-19: выздоровели 2 243 209 пациентов, умерли – 55 557.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Новость дополняется…

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.