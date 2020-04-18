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Коронавирус. В Украине 5106 заболевших СOVID-19, 444 новых случая за сутки

Коронавирус. В Украине 5106 заболевших СOVID-19, 444 новых случая за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
18.04.2020, 09:33

Коронавирусом в Украине заразились 5106 человека (444 новых случаев за прошедшие сутки). 133 - умерли, 275 - выздоровели

По состоянию на 9 утра 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 случаев заражения коронавирусом, 133 человек умерли, 275 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки выявлено 444 новых случаев заражения. 

Область - всего заболевших:

Черновицкая - 840;

Киев - 770;

Ивано-Франковская - 462;

Тернопольская - 366;

Винницкая - 319;

Киевская - 280;

Ровенская - 283;

Кировоградская - 234;

Львовская - 221;

Житомирская - 197;

Закарпатская - 166;

Черкасская - 141;

Волынская - 143;

Запорожская - 127;

Одесская - 106;

Днепропетровская - 104;

Сумская - 82;

Харьковская - 62;

Херсонская - 56;

Полтавская - 49;

Хмельницкая - 41;

Николаевская - 31;

Донецкая - 14;

Черниговская - 12;

Луганская - 9.

Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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