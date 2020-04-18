Коронавирус. В Украине 5106 заболевших СOVID-19, 444 новых случая за сутки

По состоянию на 9 утра 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 случаев заражения коронавирусом, 133 человек умерли, 275 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За последние сутки выявлено 444 новых случаев заражения.
Область - всего заболевших:
Черновицкая - 840;
Киев - 770;
Ивано-Франковская - 462;
Тернопольская - 366;
Винницкая - 319;
Киевская - 280;
Ровенская - 283;
Кировоградская - 234;
Львовская - 221;
Житомирская - 197;
Закарпатская - 166;
Черкасская - 141;
Волынская - 143;
Запорожская - 127;
Одесская - 106;
Днепропетровская - 104;
Сумская - 82;
Харьковская - 62;
Херсонская - 56;
Полтавская - 49;
Хмельницкая - 41;
Николаевская - 31;
Донецкая - 14;
Черниговская - 12;
Луганская - 9.