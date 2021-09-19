Коронавирус. В Украине 6234 новых случая, больше всего в Харьковской и Львовской областях

Вчера, 18 сентября, в Украине выявили 3983 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6234), выздоровели 546 пациентов (днем ранее – 1763). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 422 ребенка и 52 медика. Госпитализированы 1767 человек (сутками ранее – 1719), 46 пациентов умерли (сутками ранее – 79).

Официально за 18 сентября сделаны 45 858 тестов на коронавирус (72 474 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 348 381 заболевших COVID-19, 2 230 852 пациентов выздоровели, 54 875 человек умерли. Проведено более 12,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.

В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.

Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.

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Владислав Сердюк

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