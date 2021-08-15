Коронавирус. В Украине 695 новых заболевших, лидеры – Киев и Ивано-Франковская область

За сутки 14 августа в Украине выявили 695 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1353). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 17 больных коронавирусом (днем ранее – 21), выздоровели 238 инфицированных (791), были госпитализированы – 569 (641).

Было сделано 30 798 тест на коронавирус (51 151): методом ПЦР – 15 456 (24 962), ИФА – 2494 (9121), экспресс-тестов – 12 848 (17 068).

На утро 15 августа в Украине зафиксировали 2 265 912 заболевших COVID-19: умерли 53 255 человек, выздоровели – 2 196 827.

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Владислав Сердюк

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