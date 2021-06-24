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Коронавирус. В Украине 937 заболевших за сутки, больше всего в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине 937 заболевших за сутки, больше всего в Киеве - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 23 июня, в Украине выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 835), выздоровел 2471 пациент (днем ранее – 2292). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 33 ребенка и 24 медика. Госпитализированы 559 человек (сутками ранее – 419), 58 пациентов умерли (сутками ранее – 70).

Официально за 23 июня сделаны 54 343 теста на коронавирус (48 197 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 496, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 418, экспресс-тестов на антиген – 20 429.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 231 914 заболевших COVID-19, из них 2 157 732 выздоровели, 52 181 человек умер. Проведено более 10,7 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 223 новых заболевших;
Днепропетровская – 59;
Харьковская – 57;
Донецкая – 51;
Киевская – 51;
Хмельницкая – 49;
Львовская – 48;
Запорожская – 42;
Николаевская – 35;
Черкасская – 33;
Черниговская – 32;
Одесская – 30;
Херсонская – 30;
Ровенская – 26;
Волынская – 24;
Сумская – 24;
Луганская – 18;
Полтавская – 18;
Житомирская – 17;
Винницкая – 16;
Кировоградская – 15;
Ивано-Франковская – 14;
Черновицкая – 11;
Закарпатская – 8;
Тернопольская – 6.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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