Коронавирус. В Украине 937 заболевших за сутки, больше всего в Киеве
Вчера, 23 июня, в Украине выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 835), выздоровел 2471 пациент (днем ранее – 2292). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 33 ребенка и 24 медика. Госпитализированы 559 человек (сутками ранее – 419), 58 пациентов умерли (сутками ранее – 70).
Официально за 23 июня сделаны 54 343 теста на коронавирус (48 197 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 496, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 418, экспресс-тестов на антиген – 20 429.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 231 914 заболевших COVID-19, из них 2 157 732 выздоровели, 52 181 человек умер. Проведено более 10,7 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 223 новых заболевших;
Днепропетровская – 59;
Харьковская – 57;
Донецкая – 51;
Киевская – 51;
Хмельницкая – 49;
Львовская – 48;
Запорожская – 42;
Николаевская – 35;
Черкасская – 33;
Черниговская – 32;
Одесская – 30;
Херсонская – 30;
Ровенская – 26;
Волынская – 24;
Сумская – 24;
Луганская – 18;
Полтавская – 18;
Житомирская – 17;
Винницкая – 16;
Кировоградская – 15;
Ивано-Франковская – 14;
Черновицкая – 11;
Закарпатская – 8;
Тернопольская – 6.
- 18 июня 2021 года в ВОЗ заявили, что более заразный дельта-штамм коронавируса становится доминирующим в мире.
- Украина задумалась над ограничением поездок в страны с дельта-штаммом, а риск его появления в Украине рассмотрят в СНБО.
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