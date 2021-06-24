Коронавирус. В Украине 937 заболевших за сутки, больше всего в Киеве

Вчера, 23 июня, в Украине выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 835), выздоровел 2471 пациент (днем ранее – 2292). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 33 ребенка и 24 медика. Госпитализированы 559 человек (сутками ранее – 419), 58 пациентов умерли (сутками ранее – 70).

Официально за 23 июня сделаны 54 343 теста на коронавирус (48 197 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 496, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 418, экспресс-тестов на антиген – 20 429.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 231 914 заболевших COVID-19, из них 2 157 732 выздоровели, 52 181 человек умер. Проведено более 10,7 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 223 новых заболевших;

Днепропетровская – 59;

Харьковская – 57;

Донецкая – 51;

Киевская – 51;

Хмельницкая – 49;

Львовская – 48;

Запорожская – 42;

Николаевская – 35;

Черкасская – 33;

Черниговская – 32;

Одесская – 30;

Херсонская – 30;

Ровенская – 26;

Волынская – 24;

Сумская – 24;

Луганская – 18;

Полтавская – 18;

Житомирская – 17;

Винницкая – 16;

Кировоградская – 15;

Ивано-Франковская – 14;

Черновицкая – 11;

Закарпатская – 8;

Тернопольская – 6.

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Денис Юдин

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