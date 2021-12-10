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Коронавирус. В Украине более 11 000 заболевших за сутки, умерли более 400 человек

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 08:21
Коронавирус. В Украине более 11 000 заболевших за сутки, умерли более 400 человек - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 9 декабря, в Украине выявили 11 327 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 376), передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 442 заразившихся (днем ранее – 465), выздоровели – 24 456 (24 547), были госпитализированы – 2551 (2449).

По всей стране сделали 71 780 тестов (79 642). 

На утро 10 декабря в Украине зафиксировали 3 543 684 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 90 343 человека, выздоровели – 3 158 426.

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Новость будет дополнена данными о заболеваемости в Киеве и областях, как только сайт Минздрава возобновит работу. Сейчас он недоступен.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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