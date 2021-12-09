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Коронавирус. Криворожец получил два года тюрьмы за подделку свидетельства о вакцинации

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 09:13
Коронавирус. Криворожец получил два года тюрьмы за подделку свидетельства о вакцинации - Фото
Кривой Рог, дело о подделке свидетельств о вакцинации (фото - полиция Днепропетровской области)

Житель Кривого Рога получил два года тюрьмы за подделку международного свидетельства о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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По данным полиции, 42-летний криворожец в начале ноября купил у малознакомого человека печати врача и больницы, а также флешку с бланками международного свидетельства о вакцинации.

После этого он на принтере распечатал бланк, проставил на нем печати и разместил в интернете объявление о продаже международных свидетельств по 1200 грн.

Октябрьский суд Кривого рога признал его виновным в подделке документов. Мужчина осужден на два года и один месяц тюрьмы.

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Марк Сировой
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