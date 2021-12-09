Коронавирус. Криворожец получил два года тюрьмы за подделку свидетельства о вакцинации
Житель Кривого Рога получил два года тюрьмы за подделку международного свидетельства о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
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По данным полиции, 42-летний криворожец в начале ноября купил у малознакомого человека печати врача и больницы, а также флешку с бланками международного свидетельства о вакцинации.
После этого он на принтере распечатал бланк, проставил на нем печати и разместил в интернете объявление о продаже международных свидетельств по 1200 грн.
Октябрьский суд Кривого рога признал его виновным в подделке документов. Мужчина осужден на два года и один месяц тюрьмы.
- Сегодня в Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией. Без COVID-документов украинцам недоступны ряд услуг в желтой и красной зонах карантина.
- Правоохранители систематически сообщают о разоблачении схем по подделке COVID-сертификатов. Силовики инициируют аннулирование фейковых документов после установления данных владельцев.
- Минздрав работает над "ковидной амнистией" – возможностью привиться от коронавируса тем, кто купил поддельные документы о вакцинации.
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