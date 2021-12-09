В Украине более 12 000 новых заболевших COVID-19: Киев уступил лидерство Одесской области

Вчера, 8 декабря, в Украине выявили 12 376 заболевших коронавирусом (днем ранее – 9371). Больше всего новых больных COVID-19 – в Одесской области (1232), Киеве (1198) и Житомирской области (649), передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 465 заразившихся (днем ранее – 450), выздоровели – 24 547 (26 804), были госпитализированы – 2449 (2998).

По всей стране сделали 79 642 теста (83 852). Методом ПЦР – 39 023 (40 611), ИФА – 9561 (8351), экспресс-тестов – 31 058 (34 890).

На утро 9 декабря в Украине зафиксировали 3 532 357 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умер 89 901 человек, выздоровели – 3 133 970.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1198 (1519);

Винницкая область – 488 (369);

Волынская – 493 (379);

Днепропетровская – 471 (358);

Донецкая – 574 (723);

Житомирская – 640 (187);

Закарпатская – 503 (329);

Запорожская – 570 (530);

Ивано-Франковская – 529 (166);

Киевская – 484 (489);

Кировоградская – 139 (137);

Луганская – 146 (147);

Львовская – 745 (413);

Николаевская – 359 (305);

Одесская – 1232 (284);

Полтавская – 537 (705);

Ровенская – 346 (397);

Сумская – 288 (274);

Тернопольская – 306 (184);

Харьковская – 566 (309);

Херсонская – 137 (201);

Хмельницкая – 538 (390);

Черкасская – 496 (376);

Черновицкая – 155 (122);

Черниговская – 436 (78).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

С 6 декабря в Украине ужесточили карантин: в регионах желтой зоны необходим COVID-сертификат о вакцинации (хотя бы одной дозой), свежий негативный тест или справка о выздоровлении от COVID-19 для доступа к ряду услуг.

С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. Теперь там действуют ограничения желтой зоны.

Сегодня, 9 декабря, расширяется список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса. Сотрудников трех сфер будут отстранять от работы без прививок.

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Марк Сировой

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