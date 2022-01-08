Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших, Киев утратил лидерство

За прошедшие сутки, 7 января, в Украине выявили 3195 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7177). Больше всего инфицированных коронавирусом – во Львовской области (296), Киеве (291), Харьковской (241), Житомирской (217) и Одесской (197) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в стране умерли 76 инфицированных (днем ранее – 192), выздоровели – 1942 (5595), были госпитализированы – 1752 (1866).

Было сделано 29 287 тестов (75 596). Методом ПЦР – 10 876 (34 320), ИФА – 1834 (5192), экспресс-тестов – 16 577 (36 084).

На утро 8 января в Украине выявили 3 699 663 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 97 164 человек, выздоровели – 3 508 451.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 291 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 904);

Винницкая область – 164 (323);

Волынская – 47 (76);

Днепропетровская – 112 (276);

Донецкая – 36 (218);

Житомирская – 217 (324);

Закарпатская – 108 (154);

Запорожская – 18 (159);

Ивано-Франковская – 243 (505);

Киевская – 143 (272);

Кировоградская – 47 (54);

Луганская – 9 (87);

Львовская – 296 (494);

Николаевская – 84 (163);

Одесская – 197 (228);

Полтавская – 97 (270);

Ровенская – 98 (163);

Сумская – 185 (379);

Тернопольская – 141 (366);

Харьковская – 241 (652);

Херсонская – 1 (120);

Хмельницкая – 173 (300);

Черкасская – 54 (241);

Черновицкая – 91 (133);

Черниговская – 102 (316).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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