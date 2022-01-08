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Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших, Киев утратил лидерство

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 08:20
Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших, Киев утратил лидерство - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 7 января, в Украине выявили 3195 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7177). Больше всего инфицированных коронавирусом – во Львовской области (296), Киеве (291), Харьковской (241), Житомирской (217) и Одесской (197) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в стране умерли 76 инфицированных (днем ранее – 192), выздоровели – 1942 (5595), были госпитализированы – 1752 (1866).

Было сделано 29 287 тестов (75 596). Методом ПЦР – 10 876 (34 320), ИФА – 1834 (5192), экспресс-тестов – 16 577 (36 084).

На утро 8 января в Украине выявили 3 699 663 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 97 164 человек, выздоровели – 3 508 451.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 291 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 904);
Винницкая область – 164 (323);
Волынская – 47 (76);
Днепропетровская – 112 (276);
Донецкая – 36 (218);
Житомирская – 217 (324);
Закарпатская – 108 (154);
Запорожская – 18 (159);
Ивано-Франковская – 243 (505);
Киевская – 143 (272);
Кировоградская – 47 (54);
Луганская – 9 (87);
Львовская – 296 (494);
Николаевская – 84 (163);
Одесская – 197 (228);
Полтавская – 97 (270);
Ровенская – 98 (163);
Сумская – 185 (379);
Тернопольская – 141 (366);
Харьковская – 241 (652);
Херсонская – 1 (120);
Хмельницкая – 173 (300);
Черкасская – 54 (241);
Черновицкая – 91 (133);
Черниговская – 102 (316).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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