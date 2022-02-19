Коронавирус. В Украине более 31 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям
За прошедшие сутки в Украине выявили 31 125 заболевших коронавирусом (днем ранее 34 938), больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (4391), Одесской (2657), Днепропетровской (2523), Харьковской (2096) и Донецкой (1564) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера по всей стране умерли 260 инфицированных (днем ранее – 282), выздоровели – 30 487 (29 254), были госпитализированы – 3208 (3323).
Официально сделали 119 570 тестов (116 625). Методом ПЦР – 53 005 (52 932), ИФА – 5019 (5424), экспресс-тестов – 61 546 (58 269).
На утро 18 февраля в Украине выявили 4 703 323 инфицированных за все время эпидемии COVID-19: умерли 104 366 человек, выздоровели – 3 926 496.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 4391 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4538);
Винницкая область – 596 (687);
Волынская – 949 (1118);
Днепропетровская – 2523 (2712);
Донецкая – 1564 (1833);
Житомирская – 1373 (1706);
Закарпатская – 419 (446);
Запорожская – 1295 (1405);
Ивано-Франковская – 469 (536);
Киевская – 1257 (1316);
Кировоградская – 419 (461);
Луганская – 682 (748);
Львовская – 911 (1490);
Николаевская – 1349 (1235);
Одесская – 2657 (3587);
Полтавская – 1346 (1668);
Ровенская – 734 (824);
Сумская – 967 (1118);
Тернопольская – 560 (608);
Харьковская – 2096 (1800);
Херсонская – 987 (980);
Хмельницкая – 898 (1354);
Черкасская – 1280 (1273);
Черновицкая – 338 (381);
Черниговская – 1066 (1114).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- В начале недели Минздрав заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом после месяца роста заболеваемости.
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