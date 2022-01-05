Коронавирус. В Украине более 4500 новых заболевших: динамика по Киеву и областям

Вчера, 4 января, в Украине выявили 4571 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 1746). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (1344), Полтавской (273), Львовской (210), Одесской (209) и Киевской (199) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки в Украине умерли 273 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 135), выздоровели – 8439 (3629), были госпитализированы – 1366 (970).

Было сделано 65 768 тестов (25 762). Методом ПЦР – 30 291 (11 633), ИФА – 3773 (1340), экспресс-тестов – 31 704 (12 789).

На утро 5 января в Украине выявили 3 682 659 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 96 709 пациентов, выздоровели – 3 491 793.

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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1344 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 364);

Винницкая область – 156 (64);

Волынская – 25 (26);

Днепропетровская – 169 (108);

Донецкая – 126 (124);

Житомирская – 71 (17);

Закарпатская – 148 (51);

Запорожская – 148 (17);

Ивано-Франковская – 130 (34);

Киевская – 199 (108);

Кировоградская – 49 (43);

Луганская – 103 (28);

Львовская – 210 (85);

Николаевская – 102 (20);

Одесская – 209 (83);

Полтавская – 273 (129);

Ровенская – 104 (33);

Сумская – 129 (37);

Тернопольская – 85 (46);

Харьковская – 178 (141);

Херсонская – 111 (16);

Хмельницкая – 169 (8);

Черкасская – 157 (85);

Черновицкая – 85 (61);

Черниговская – 91 (18).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Вчера в Украине разрешили делать бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте 60+.

Также дополнительную дозу могут получить люди с ослабленным иммунитетом, а бустерную – медики и работники интернатов.

Кроме того, в Украине разрешили по-новому смешивать вакцины. После первой дозы CoronaVac теперь можно колоть Pfizer и Moderna.

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Марк Сировой

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