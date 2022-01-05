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Коронавирус. В Украине более 4500 новых заболевших: динамика по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 08:27
Коронавирус. В Украине более 4500 новых заболевших: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 4 января, в Украине выявили 4571 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 1746). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (1344), Полтавской (273), Львовской (210), Одесской (209) и Киевской (199) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки в Украине умерли 273 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 135), выздоровели – 8439 (3629), были госпитализированы – 1366 (970).

Было сделано 65 768 тестов (25 762). Методом ПЦР – 30 291 (11 633), ИФА – 3773 (1340), экспресс-тестов – 31 704 (12 789).

На утро 5 января в Украине выявили 3 682 659 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 96 709 пациентов, выздоровели – 3 491 793.

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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1344 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 364);
Винницкая область – 156 (64);
Волынская – 25 (26);
Днепропетровская – 169 (108);
Донецкая – 126 (124);
Житомирская – 71 (17);
Закарпатская – 148 (51);
Запорожская – 148 (17);
Ивано-Франковская – 130 (34);
Киевская – 199 (108);
Кировоградская – 49 (43);
Луганская – 103 (28);
Львовская – 210 (85);
Николаевская – 102 (20);
Одесская – 209 (83);
Полтавская – 273 (129);
Ровенская – 104 (33);
Сумская – 129 (37);
Тернопольская – 85 (46);
Харьковская – 178 (141);
Херсонская – 111 (16);
Хмельницкая – 169 (8);
Черкасская – 157 (85);
Черновицкая – 85 (61);
Черниговская – 91 (18).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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