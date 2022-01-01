Коронавирус. В Украине более 5000 заболевших за день: лидируют Киев и Львовская область
За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине выявили 5026 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7029). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (976) и Львовской (443) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера в Украине умерли 190 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 209), выздоровели – 6073 (8609), были госпитализированы – 1554 (1578).
Было сделано 54 666 тестов (71 748). Методом ПЦР – 22 507 (29 446), ИФА – 4367 (4748), экспресс-тестов – 27 792 (37 554).
На утро 1 января в Украине выявили 3 672 675 заболевших за все время эпидемии: умерли 96 089 человек, выздоровели – 3 474 931.
Читайте также: Зеленский ответил на две петиции об отмене обязательной вакцинации от коронавируса
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 976 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1179);
Винницкая область – 159 (266);
Волынская – 58 (104);
Днепропетровская – 119 (187);
Донецкая – 184 (362);
Житомирская – 176 (205);
Закарпатская – 163 (176);
Запорожская – 142 (225);
Ивано-Франковская – 190 (303);
Киевская – 315 (266);
Кировоградская – 61 (53);
Луганская – 41 (55);
Львовская – 443 (487);
Николаевская – 120 (167);
Одесская – 240 (595);
Полтавская – 256 (486);
Ровенская – 83 (206);
Сумская – 139 (218);
Тернопольская – 132 (200);
Харьковская – 180 (236);
Херсонская – 37 (55);
Хмельницкая – 262 (261);
Черкасская – 181 (299);
Черновицкая – 100 (155);
Черниговская – 269 (283).
Нет данных с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.
- Под Новый год Украина вышла из красной зоны карантина. Последними ее покинули Волынская и Запорожская области.
- ВОЗ предупреждает: быстрое распространение штаммов коронавируса дельта и омикрон создает "цунами заболеваемости".
- Штамм омикрон уже распространяется в Украине. Инфицированные выявлены в Киеве, Днепре и Львове.
Читайте также: Коронавирус. Бустерную дозу вакцины смогут получить люди от 60 лет – Кузин
Комментарии