Коронавирус. В Украине более 5000 заболевших за день: лидируют Киев и Львовская область

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине выявили 5026 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7029). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (976) и Львовской (443) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 190 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 209), выздоровели – 6073 (8609), были госпитализированы – 1554 (1578).

Было сделано 54 666 тестов (71 748). Методом ПЦР – 22 507 (29 446), ИФА – 4367 (4748), экспресс-тестов – 27 792 (37 554).

На утро 1 января в Украине выявили 3 672 675 заболевших за все время эпидемии: умерли 96 089 человек, выздоровели – 3 474 931.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 976 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1179);

Винницкая область – 159 (266);

Волынская – 58 (104);

Днепропетровская – 119 (187);

Донецкая – 184 (362);

Житомирская – 176 (205);

Закарпатская – 163 (176);

Запорожская – 142 (225);

Ивано-Франковская – 190 (303);

Киевская – 315 (266);

Кировоградская – 61 (53);

Луганская – 41 (55);

Львовская – 443 (487);

Николаевская – 120 (167);

Одесская – 240 (595);

Полтавская – 256 (486);

Ровенская – 83 (206);

Сумская – 139 (218);

Тернопольская – 132 (200);

Харьковская – 180 (236);

Херсонская – 37 (55);

Хмельницкая – 262 (261);

Черкасская – 181 (299);

Черновицкая – 100 (155);

Черниговская – 269 (283).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.

Под Новый год Украина вышла из красной зоны карантина. Последними ее покинули Волынская и Запорожская области.

ВОЗ предупреждает: быстрое распространение штаммов коронавируса дельта и омикрон создает "цунами заболеваемости".

Штамм омикрон уже распространяется в Украине. Инфицированные выявлены в Киеве, Днепре и Львове.

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Оксана Житнюк

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