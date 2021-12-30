Зеленский ответил на две петиции об отмене "принудительной вакцинации" от коронавируса

Президент Владимир Зеленский ответил на две петиции об отмене якобы принудительной вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте президента.

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По 25 000 подписей необходимых для рассмотрения президентом набрали две петиции – №22/123600-еп от Дмитрия Зинькевича и №22/123656-еп от Юрия Арахамейко.

Первый автор требовал отменить обязательную вакцинацию для некоторых профессий и запретить использование "просроченных вакцин". Второй – называл COVID-19 "фейковой болезнью", требуя отменить вакцинацию, масочный режим и карантин в целом.

Ответы Зеленского на обе петиции практически идентичны. В них подчеркивается, что в Конституции закреплено обязательство граждан не только заботиться о своем здоровье и о здоровье своих детей, но и не вредить здоровью окружающих. Также закреплено обязательство проходить медосмотры и делать прививки в предусмотренных законом случаях.

Зеленский напоминает, что законом о защите населения от инфекционных болезней предусмотрена возможность введения карантина и обязательной вакцинации при угрозе массового распространения особо опасных инфекций.

Президент также пообещал обратиться к Кабмину с просьбой проверить, использовались ли просроченные вакцины, и принять меры, если такое случалось.

С 8 ноября 2021-го невакцинированных от коронавируса педагогов и чиновников начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.

Список профессий с обязательной вакцинацией расширяли еще дважды – 9 ноября и 17 декабря.

Минздрав хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после первых прививок.

Также Украине начали делать дополнительную прививку от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом и третью (бустерную) дозу вакцины – медикам и работников интернатов.

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Марк Сировой

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