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Зеленский ответил на две петиции об отмене "принудительной вакцинации" от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 13:02
Зеленский ответил на две петиции об отмене
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ответил на две петиции об отмене якобы принудительной вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте президента.

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По 25 000 подписей необходимых для рассмотрения президентом набрали две петиции – №22/123600-еп от Дмитрия Зинькевича и №22/123656-еп от Юрия Арахамейко.

Первый автор требовал отменить обязательную вакцинацию для некоторых профессий и запретить использование "просроченных вакцин". Второй – называл COVID-19 "фейковой болезнью", требуя отменить вакцинацию, масочный режим и карантин в целом.

Ответы Зеленского на обе петиции практически идентичны. В них подчеркивается, что в Конституции закреплено обязательство граждан не только заботиться о своем здоровье и о здоровье своих детей, но и не вредить здоровью окружающих. Также закреплено обязательство проходить медосмотры и делать прививки в предусмотренных законом случаях.

Зеленский напоминает, что законом о защите населения от инфекционных болезней предусмотрена возможность введения карантина и обязательной вакцинации при угрозе массового распространения особо опасных инфекций.

Президент также пообещал обратиться к Кабмину с просьбой проверить, использовались ли просроченные вакцины, и принять меры, если такое случалось.

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Марк Сировой
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