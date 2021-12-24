Коронавирус. В Украине более 6500 заболевших за сутки: Киев и Донецкая область лидируют

Вчера, 23 декабря, в Украине выявили 6647 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7312). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (1234), Донецкой (593), Львовской (392), Киевской (378) и Запорожской (331) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 248 больных COVID-19 (днем ранее – 275), выздоровели – 14 874 (16 521), были госпитализированы – 1646 (1691).

По всей стране сделали 62 971 тест на коронавирус (70 136). Методом ПЦР – 28 013 (32 402), ИФА – 5889 (6665), экспресс-тестов – 29 069 (31 069).

На утро 24 декабря в Украине зафиксировали 3 637 038 заболевших за все время эпидемии: умерли 94 432 пациента, выздоровели – 3 408 294.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1234 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1211);

Винницкая область – 228 (201);

Волынская – 215 (221);

Днепропетровская – 212 (231);

Донецкая – 593 (531);

Житомирская – 138 (243);

Закарпатская – 211 (279);

Запорожская – 331 (303);

Ивано-Франковская – 170 (298);

Киевская – 378 (355);

Кировоградская – 70 (73);

Луганская – 57 (59);

Львовская – 392 (417);

Николаевская – 204 (198);

Одесская – 142 (174);

Полтавская – 411 (495);

Ровенская – 204 (208);

Сумская – 164 (228);

Тернопольская – 188 (246);

Харьковская – 192 (259);

Херсонская – 44 (77);

Хмельницкая – 299 (387);

Черкасская – 236 (223);

Черновицкая – 123 (117);

Черниговская – 211 (278).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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