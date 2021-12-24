Коронавирус. В Украине более 6500 заболевших за сутки: Киев и Донецкая область лидируют
Вчера, 23 декабря, в Украине выявили 6647 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7312). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (1234), Донецкой (593), Львовской (392), Киевской (378) и Запорожской (331) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 248 больных COVID-19 (днем ранее – 275), выздоровели – 14 874 (16 521), были госпитализированы – 1646 (1691).
По всей стране сделали 62 971 тест на коронавирус (70 136). Методом ПЦР – 28 013 (32 402), ИФА – 5889 (6665), экспресс-тестов – 29 069 (31 069).
На утро 24 декабря в Украине зафиксировали 3 637 038 заболевших за все время эпидемии: умерли 94 432 пациента, выздоровели – 3 408 294.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1234 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1211);
Винницкая область – 228 (201);
Волынская – 215 (221);
Днепропетровская – 212 (231);
Донецкая – 593 (531);
Житомирская – 138 (243);
Закарпатская – 211 (279);
Запорожская – 331 (303);
Ивано-Франковская – 170 (298);
Киевская – 378 (355);
Кировоградская – 70 (73);
Луганская – 57 (59);
Львовская – 392 (417);
Николаевская – 204 (198);
Одесская – 142 (174);
Полтавская – 411 (495);
Ровенская – 204 (208);
Сумская – 164 (228);
Тернопольская – 188 (246);
Харьковская – 192 (259);
Херсонская – 44 (77);
Хмельницкая – 299 (387);
Черкасская – 236 (223);
Черновицкая – 123 (117);
Черниговская – 211 (278).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
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