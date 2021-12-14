Коронавирус. В Украине более 7000 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине выявили 7283 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4073). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1066), Полтавской (751), Черкасской (602), Донецкой (541), Запорожской (405) и Одесской (404) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 387 инфицированных (днем ранее – 188), выздоровели – 27 130 (9966), были госпитализированы – 1123 (1456). Было сделано 62 044 теста на коронавирус (29 677).

На утро 14 декабря в Украине выявили 3 570 448 заболевших за все время эпидемии: умерли 91 602 человека, выздоровели – 3 233 009.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1066 (днем раньше – 570);

Винницкая – 100 (120);

Волынская – 365 (310);

Днепропетровская – 299 (283);

Донецкая – 541 (107);

Житомирская – 37 (189);

Закарпатская – 273 (111);

Запорожская – 405 (130);

Ивано-Франковская – 164 (146);

Киевская – 374 (160);

Кировоградская – 153 (125);

Луганская – 144 (4);

Львовская – 169 (186);

Николаевская – 309 (236);

Одесская – 404 (394);

Полтавская – 751 (201);

Ровенская – 246 (57);

Сумская – 144 (76);

Тернопольская – 85 (107);

Харьковская – 177 (140);

Херсонская – 21 (21);

Хмельницкая – 234 (86);

Черкасская – 602 (225);

Черновицкая – 90 (61);

Черниговская – 130 (28).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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