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Коронавирус. В Украине более 7000 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям

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14.12.2021, 08:26
Коронавирус. В Украине более 7000 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине выявили 7283 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4073). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1066), Полтавской (751), Черкасской (602), Донецкой (541), Запорожской (405) и Одесской (404) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 387 инфицированных (днем ранее – 188), выздоровели – 27 130 (9966), были госпитализированы – 1123 (1456). Было сделано 62 044 теста на коронавирус (29 677).

На утро 14 декабря в Украине выявили 3 570 448 заболевших за все время эпидемии: умерли 91 602 человека, выздоровели – 3 233 009.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1066 (днем раньше – 570);
Винницкая – 100 (120);
Волынская – 365 (310);
Днепропетровская – 299 (283);
Донецкая – 541 (107);
Житомирская – 37 (189);
Закарпатская – 273 (111);
Запорожская – 405 (130);
Ивано-Франковская – 164 (146);
Киевская – 374 (160);
Кировоградская – 153 (125);
Луганская – 144 (4);
Львовская – 169 (186);
Николаевская – 309 (236);
Одесская – 404 (394);
Полтавская – 751 (201);
Ровенская – 246 (57);
Сумская – 144 (76);
Тернопольская – 85 (107);
Харьковская – 177 (140);
Херсонская – 21 (21);
Хмельницкая – 234 (86);
Черкасская – 602 (225);
Черновицкая – 90 (61);
Черниговская – 130 (28).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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