Коронавирус. В Украине будут работать аэромедицинские бригады

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он отметил, что в состав службы аэромедицинской эвакуации входят восемь воздушных судов, три из которых принадлежат ГСЧС и пять - Нацгвардии.

По словам Ляшко, эти на этих самолетах аэромедицинские бригады в сложных случаях будут доставлять пациентов в больницы и проводить реанимационные мероприятия.

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