Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Украине будут работать аэромедицинские бригады

Коронавирус. В Украине будут работать аэромедицинские бригады - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.04.2020, 18:51

В Украине будут работать бригады службы аэромедицинской эвакуации

В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что в состав службы аэромедицинской эвакуации входят восемь воздушных судов, три из которых принадлежат ГСЧС и пять - Нацгвардии.

По словам Ляшко, эти на этих самолетах аэромедицинские бригады в сложных случаях будут доставлять пациентов в больницы и проводить реанимационные мероприятия.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также: Почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов: объяснение Минздрава

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко авиация коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 