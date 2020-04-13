Коронавирус в Украине. Каждый четвертый заболевший за сутки – медработник

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Из 3102 человек в Украине, у кого диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19, - 17% медработников. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вирус SARS-CoV-2 подхватили и заболели 530 медработников, причем за последние сутки из 325 новых зафиксированных случаев по стране 85 - у сотрудников сферы здравоохранения. Семеро из этих 85-ти госпитализированы.

Читайте также: В Африке посадили на карантин обезьян

Степанов отметил, что на момент его прихода в Минздрав (30 марта 2020-го, – ред.) существовала проблема с закупками через госпредприятие "Медицинские закупки". Сейчас, утверждает он, эта проблема устранена: деньги у ГП есть.

"Руководитель предприятия получил задание закупить средства индивидуальной защиты, в первую очередь костюмы биозащиты, респираторы... Предварительно он сообщил мне, что сегодня будет заключен договор на закупку 90 000 костюмов биозащиты, которые уже в конце этой недели начнут поставляться", - сказал министр.

Читайте также: Эксперимент в Канаде: лечить COVID-19 будут столетним методом против "испанки"