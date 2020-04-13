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Коронавирус в Украине. Каждый четвертый заболевший за сутки – медработник

Коронавирус в Украине. Каждый четвертый заболевший за сутки – медработник - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.04.2020, 11:10

В конце недели, обещает глава Минздрава Степанов, медикам начнут передавать костюмы биозащиты. Между тем, начало пика COVID-19 в МОЗ ожидают с 17-го.

Из 3102 человек в Украине, у кого диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19, - 17% медработников. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, вирус SARS-CoV-2 подхватили и заболели 530 медработников, причем за последние сутки из 325 новых зафиксированных случаев по стране 85 - у сотрудников сферы здравоохранения. Семеро из этих 85-ти госпитализированы.

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Степанов отметил, что на момент его прихода в Минздрав (30 марта 2020-го, – ред.) существовала проблема с закупками через госпредприятие "Медицинские закупки". Сейчас, утверждает он, эта проблема устранена: деньги у ГП есть.

"Руководитель предприятия получил задание закупить средства индивидуальной защиты, в первую очередь костюмы биозащиты, респираторы... Предварительно он сообщил мне, что сегодня будет заключен договор на закупку 90 000 костюмов биозащиты, которые уже в конце этой недели начнут поставляться", - сказал министр.

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Евгений Пилипенко, Александра Шмыкова
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