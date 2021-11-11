Коронавирус. В Украине кислорода используют уже почти столько, сколько и производят

В связи с распространением штамма Дельта потребление кислорода больными COVID-19 выросло и по объему почти сравнялось с его производством в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной.

В МОЗ приводят цифры: 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, а 7 ноября – 378 тонн.

При этом общий объем производства профильными предприятиями кислорода сейчас составляет около 400 тонн в сутки.

Как отмечают в министерстве, менее чем за месяц суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое: 19 октября в Украине использовали 6841 баллон, а 7 ноября – 11 594 баллона.

В среднестатистической больнице, принимающей пациентов с COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15-30 минут работы.

МОЗ утверждает, что критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей, удалось перекрыть: почти 1800 тонн были доставлены из Польши и предоставлены украинскими предпринимателями.

По последней информации, в Украине занято 67% коек с подведенным кислородом для больных COVID-19.

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Наталия Медведева

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