Коронавирус. В Украине менее 6000 заболевших, госпитализированы более 3200 человек

Вчера, 27 февраля, в Украине выявили 5833 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8172), сделано 47 811 тестов на COVID-19 (78 040). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших – в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

За сутки умер 89 больной коронавирусом (151), выздоровели 1702 пациентов (4766), были госпитализированы – 3218 (2806).

Также за сутки было сделано 24 491 тестов методом ПЦР (35 714), 5126 методом ИФА (16 990) и еще 18 194 экспресс-тестов на антиген (25 336)

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 347 849 случаев коронавируса: 25 982 больных умерли, 1 170 023 – выздоровели.

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Владислав Сердюк

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