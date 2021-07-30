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Коронавирус. В Украине наивысшее за месяц число новых заболевших

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине наивысшее за месяц число новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 29 июля, в Украине выявили 962 заболевших коронавирусом (днем ранее – 846 случаев COVID-19), передает пресс-служба Минздрава. По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, это наивысший показатель с 24 июня.

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Больше всего новых больных коронавирусной инфекцией – в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

За суки в Украине умерли 14 больных коронавирусом (днем ранее – 25), выздоровели 504 пациента (510), были госпитализированы – 488 (480).

Было сделано 41 328 тестов на коронавирус (42 504): методом ПЦР – 19 367 (19 582), ИФА – 7997 (7962), экспресс-тестов – 13 934 (14 960).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 251 869 заболевших COVID-19: умерли 52 930 инфицированных, выздоровели – 2 186 353.

Читайте также: Кабмин ужесточил правила въезда в Украину: у вакцинированных будут преимущества

Динамика заболеваемости коронавирус в Киеве и областях:

Киев - 233 новых больных COVID-19 в сутки (днем ранее - 195)
Винницкая область - 27 (41);
Волынская - 14 (1);
Днепропетровская - 64 (34)
Донецкая - 69 (66);
Житомирская - 29 (19)
Закарпатская - 18 (10);
Запорожская - 44 (56);
Ивано-Франковская - 16 (8);
Киевская - 31 (29);
Кировоградская - 9 (10);
Луганская - 32 (22);
Львовская - 51 (28)
Николаевская - 20 (22);
Одесская - 83 (56);
Полтавская - 17 (16);
Ровенская - 6 (15);
Сумская - 27 (39);
Тернопольская - 8 (4);
Харьковская - 72 (70)
Херсонская - 28 (34)
Хмельницкая - 16 (21);
Черкасская - 23 (16);
Черновицкая - 18 (16);
Черниговская - 7 (18).

Новость дополняется...

Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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