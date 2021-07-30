Коронавирус. В Украине наивысшее за месяц число новых заболевших

За прошедшие сутки, 29 июля, в Украине выявили 962 заболевших коронавирусом (днем ранее – 846 случаев COVID-19), передает пресс-служба Минздрава. По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, это наивысший показатель с 24 июня.

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Больше всего новых больных коронавирусной инфекцией – в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

За суки в Украине умерли 14 больных коронавирусом (днем ранее – 25), выздоровели 504 пациента (510), были госпитализированы – 488 (480).

Было сделано 41 328 тестов на коронавирус (42 504): методом ПЦР – 19 367 (19 582), ИФА – 7997 (7962), экспресс-тестов – 13 934 (14 960).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 251 869 заболевших COVID-19: умерли 52 930 инфицированных, выздоровели – 2 186 353.

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Динамика заболеваемости коронавирус в Киеве и областях:

Киев - 233 новых больных COVID-19 в сутки (днем ранее - 195)

Винницкая область - 27 (41);

Волынская - 14 (1);

Днепропетровская - 64 (34)

Донецкая - 69 (66);

Житомирская - 29 (19)

Закарпатская - 18 (10);

Запорожская - 44 (56);

Ивано-Франковская - 16 (8);

Киевская - 31 (29);

Кировоградская - 9 (10);

Луганская - 32 (22);

Львовская - 51 (28)

Николаевская - 20 (22);

Одесская - 83 (56);

Полтавская - 17 (16);

Ровенская - 6 (15);

Сумская - 27 (39);

Тернопольская - 8 (4);

Харьковская - 72 (70)

Херсонская - 28 (34)

Хмельницкая - 16 (21);

Черкасская - 23 (16);

Черновицкая - 18 (16);

Черниговская - 7 (18).

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Марк Сировой

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