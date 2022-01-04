Коронавирус. В Украине под 2000 заболевших за сутки: лидируют Киев и Харьковская область
За прошедшие сутки в Украине выявили 1746 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1804). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (364), Харьковской (141), Полтавской (129), Донецкой (124) и Днепропетровской (108) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера по всей стране умерли 135 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 114), выздоровели – 3629 (2537), были госпитализированы – 970 (1168).
Было сделано 25 762 теста (17 437). Методом ПЦР – 11 633 (7748), ИФА – 1340 (471), экспресс-тестов – 12 789 (9218).
На утро 4 января в Украине выявили 3 678 088 заболевших за все время эпидемии COVID-19, умерли 96 436 инфицированных, выздоровели – 3 483 354.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 364 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 532);
Винницкая область – 64 (55);
Волынская – 26 (30);
Днепропетровская – 108 (92);
Донецкая – 124 (66);
Житомирская – 17 (18);
Закарпатская – 51 (51);
Запорожская – 17 (30);
Ивано-Франковская – 34 (60);
Киевская – 108 (111);
Кировоградская – 43 (47);
Луганская – 28 (4);
Львовская – 85 (112);
Николаевская – 20 (26);
Одесская – 83 (64);
Полтавская – 129 (104);
Ровенская – 33 (19);
Сумская – 37 (37);
Тернопольская – 46 (79);
Харьковская – 141 (72);
Херсонская – 16 (39);
Хмельницкая – 8 (20);
Черкасская – 85 (56);
Черновицкая – 61 (59);
Черниговская – 18 (21).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- В Украине уже в январе могут разрешить бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим.
- Сейчас дополнительную прививку от коронавируса могут получить люди с ослабленным иммунитетом. Третью (бустерную) дозу – медики и работники интернатов.
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