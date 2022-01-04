Коронавирус. В Украине под 2000 заболевших за сутки: лидируют Киев и Харьковская область

За прошедшие сутки в Украине выявили 1746 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1804). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (364), Харьковской (141), Полтавской (129), Донецкой (124) и Днепропетровской (108) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 135 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 114), выздоровели – 3629 (2537), были госпитализированы – 970 (1168).

Было сделано 25 762 теста (17 437). Методом ПЦР – 11 633 (7748), ИФА – 1340 (471), экспресс-тестов – 12 789 (9218).

На утро 4 января в Украине выявили 3 678 088 заболевших за все время эпидемии COVID-19, умерли 96 436 инфицированных, выздоровели – 3 483 354.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 364 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 532);

Винницкая область – 64 (55);

Волынская – 26 (30);

Днепропетровская – 108 (92);

Донецкая – 124 (66);

Житомирская – 17 (18);

Закарпатская – 51 (51);

Запорожская – 17 (30);

Ивано-Франковская – 34 (60);

Киевская – 108 (111);

Кировоградская – 43 (47);

Луганская – 28 (4);

Львовская – 85 (112);

Николаевская – 20 (26);

Одесская – 83 (64);

Полтавская – 129 (104);

Ровенская – 33 (19);

Сумская – 37 (37);

Тернопольская – 46 (79);

Харьковская – 141 (72);

Херсонская – 16 (39);

Хмельницкая – 8 (20);

Черкасская – 85 (56);

Черновицкая – 61 (59);

Черниговская – 18 (21).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

В Украине уже в январе могут разрешить бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим.

Сейчас дополнительную прививку от коронавируса могут получить люди с ослабленным иммунитетом. Третью (бустерную) дозу – медики и работники интернатов.

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Марк Сировой

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