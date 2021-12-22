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Коронавирус. В Украине снова более 6000 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 08:26
Коронавирус. В Украине снова более 6000 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 6363 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6029). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1403), Запорожской (392), Волынской (376), Киевской (354) и Черкасской (309) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умер 301 больной COVID-19 (днем ранее – 346), выздоровели 19 494 пациента (18 850), были госпитализированы – 2241 (1061).

Официально сделали 81 514 тестов на коронавирус (71 319). Методом ПЦР – 33 856 (28 652), ИФА – 7109 (6594), экспресс-тестов – 40 549 (36 073).

На утро 22 декабря в Украине зафиксировали 3 623 079 заболевших за все время эпидемии: умерли 93 909 пациентов, выздоровели – 3 376 899.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1403 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1496);
Винницкая область – 251 (147);
Волынская – 376 (279);
Днепропетровская – 170 (118);
Донецкая – 362 (413);
Житомирская – 120 (39);
Закарпатская – 182 (282);
Запорожская – 392 (344);
Ивано-Франковская – 158 (80);
Киевская – 354 (275);
Кировоградская – 95 (52);
Луганская – 77 (108);
Львовская – 166 (197);
Николаевская – 219 (165);
Одесская – 154 (142);
Полтавская – 349 (602);
Ровенская – 244 (183);
Сумская – 157 (122);
Тернопольская – 130 (84);
Харьковская – 213 (155);
Херсонская – 121 (32);
Хмельницкая – 183 (236);
Черкасская – 309 (266);
Черновицкая – 87 (101);
Черниговская – 91 (111).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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