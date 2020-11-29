Коронавирус. В Украине выявили почти 13 000 новых заболевших – тестов тоже сделали меньше

За прошедшие сутки в Украине выявили 12 978 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 294). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заразившихся зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской (1164), Одесской (1280), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

За сутки умерли 120 инфицированных (днем ранее – 184), выздоровели 4243 человек (8897), было 1561 госпитализированных (1639).

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Проведено 49 180 тестирований (67 348). Методом ПЦР (выявляет заболевших, основной) сделано 39 233 тестов. Методом ИФА (выявляет также и переболевших) – 9947.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 722 679 заболевшего, 339 378 выздоровевших и 12 213 умерших.

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Владислав Сердюк

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