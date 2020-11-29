Коронавирус. В Украине выявили почти 13 000 новых заболевших – тестов тоже сделали меньше
За прошедшие сутки в Украине выявили 12 978 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 294). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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Больше всего новых заразившихся зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской (1164), Одесской (1280), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
За сутки умерли 120 инфицированных (днем ранее – 184), выздоровели 4243 человек (8897), было 1561 госпитализированных (1639).
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Проведено 49 180 тестирований (67 348). Методом ПЦР (выявляет заболевших, основной) сделано 39 233 тестов. Методом ИФА (выявляет также и переболевших) – 9947.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 722 679 заболевшего, 339 378 выздоровевших и 12 213 умерших.
- С 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня, который предварительно ввели до конца месяца. Президент Владимир Зеленский заявлял о его эффективности.
- В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что власти разрабатывают план введения жесткого карантина, но это план Б – его реализуют, если не сработает карантин выходного дня.
- 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.
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