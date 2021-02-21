Коронавирус. В Украине упали суточная заболеваемость и число проведенных тестов
За прошедшие сутки в Украине выявили 4489 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6295), сделано 27 188 тестов на COVID-19 (67 017). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях.
За сутки умерли 58 больных COVID-19 (днем ранее – 73), выздоровели – 1557 пациентов (4539), были госпитализированы – 2445 (2225).
Основным методом ПЦР сделано 19 616 тест (29 731), методом ИФА – 4697 (16 184), экспресс-тестом на антиген – 2875 (21 102).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 304 456 заболевших коронавирусом: 25 103 человек умерли, 1 146 073 – выздоровели.
- В Минздраве обещали начать вакцинацию против коронавируса с 15 февраля, однако этого не произошло. Степанов объяснил задержку "техническими проблемами логистического характера".
- В ночь на 19 февраля Степанов полетел в Индию за вакцинами от производителей AstraZeneca и Novavax.
- Со следующей недели, с 24 февраля, в Украине начнется адаптивный карантин.
Комментарии