Коронавирус. В Украине упали суточная заболеваемость и число проведенных тестов

За прошедшие сутки в Украине выявили 4489 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6295), сделано 27 188 тестов на COVID-19 (67 017). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях.

За сутки умерли 58 больных COVID-19 (днем ранее – 73), выздоровели – 1557 пациентов (4539), были госпитализированы – 2445 (2225).

Основным методом ПЦР сделано 19 616 тест (29 731), методом ИФА – 4697 (16 184), экспресс-тестом на антиген – 2875 (21 102).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 304 456 заболевших коронавирусом: 25 103 человек умерли, 1 146 073 – выздоровели.

Владислав Сердюк

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