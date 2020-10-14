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Коронавирус. В Украине выросло число областей, где больницы заполнены более чем на 50%

14.10.2020, 16:20
Коронавирус. В Украине выросло число областей, где больницы заполнены более чем на 50% - Фото
Иллюстративное фото: Виктор Ляшко/Facebook

Ни одна из областей не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

В 18 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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На 14 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.

Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и во всех областях, кроме Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 60,7%.

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях, кроме Кировоградской. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (320,8), Харьковской (284,6) и Тернопольской (278,7) областях. В целом по Украине – 181,7.

Показатели по регионам:

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Денис Юдин
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