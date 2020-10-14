Коронавирус. В Украине выросло число областей, где больницы заполнены более чем на 50%
Ни одна из областей не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом
В 18 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На 14 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и во всех областях, кроме Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 60,7%.
Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях, кроме Кировоградской. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (320,8), Харьковской (284,6) и Тернопольской (278,7) областях. В целом по Украине – 181,7.
Показатели по регионам:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- На совещании у Зеленского утверждены 10 шагов для борьбы с коронавирусом.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 5590 новых заболевших COVID-19, днем ранее – 5133.
Читайте также: Удастся ли избежать катастрофы. Что не так со статистикой "ковидных" коек в Украине
Комментарии