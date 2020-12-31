Коронавирус. В Украине выявили более 9000 новых заболевших, больше всего – в Киеве

За прошедшие сутки в Украине выявили 9699 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7986), Киев – лидер по суточной заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зарегистрировали в Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

За сутки умерли 209 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 243). Выздоровели 11 803 человека (16 355). Госпитализировали 2704 инфицированных (2925).

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Вчера сделали 58 547 тестов на коронавирус (52 746). Основным методом ПЦР сделано 38 932 теста (35 504). Методом ИФА, который выявляет еще и переболевших, провели 19 615 исследований (17 242).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 1 055 047 заболевших: 709 993 человека выздоровели, 18 533 пациента умерли.

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Марк Сировой

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