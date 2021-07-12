UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине выявили менее 200 новых заболевших, в трех областях – 0

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 08:25
Коронавирус. В Украине выявили менее 200 новых заболевших, в трех областях – 0 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За 11 июля в Украине выявили 174 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 290), сообщает пресс-служба Минздрава. По данным системы мониторинга эпидемии СНБО, это наименьшее число выявленных больных COVID-19 за сутки с начала 2021 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки не фиксировали новых больных коронавирусом в Черниговской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

За сутки в Украине умерли семеро больных COVID-19 (днем ранее – пять), выздоровели – 236 (374), были госпитализированы – 266 (374).

Было сделано 16 685 тестов на коронавирус (25 536): методом ПЦР – 9606 (12 885), ИФА – 1714 (3296), экспресс-тестов – 5365 (9175).

На 12 июля в Украине выявили 2 241 217 заболевших COVID-19, выздоровели 2 177 529 пациентов, умерли – 52 604.

Читайте также: Коронавирус. Как получить международное свидетельство о вакцинации – инструкция

Новость дополняется...

Читайте также: У 8% зараженных коронавируса в носоглотке в 400 раз больше, чем у обычных больных – ученые

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 