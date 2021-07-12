Коронавирус. В Украине выявили менее 200 новых заболевших, в трех областях – 0

За 11 июля в Украине выявили 174 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 290), сообщает пресс-служба Минздрава. По данным системы мониторинга эпидемии СНБО, это наименьшее число выявленных больных COVID-19 за сутки с начала 2021 года.

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За сутки не фиксировали новых больных коронавирусом в Черниговской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

За сутки в Украине умерли семеро больных COVID-19 (днем ранее – пять), выздоровели – 236 (374), были госпитализированы – 266 (374).

Было сделано 16 685 тестов на коронавирус (25 536): методом ПЦР – 9606 (12 885), ИФА – 1714 (3296), экспресс-тестов – 5365 (9175).

На 12 июля в Украине выявили 2 241 217 заболевших COVID-19, выздоровели 2 177 529 пациентов, умерли – 52 604.

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Марк Сировой

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