Коронавирус. В Украине выявили менее 2000 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям

За сутки 29 мая в Украине выявили 1703 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3096), больше всего – в Днепропетровской (257 новых случаев COVID-19) и Харьковской областях (143). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в пятерке лидеров по заболеваемости коронавирусом - Николаевская (127 новых случаев), Киевская (122) области и Киев (96).

За сутки в Украине умерли 84 больных COVID-19 (днем ранее – 156), выздоровели – 5733 (10 199), госпитализированы – 1330 (1309).

Было сделано 32 490 тестов на коронавирус (57 384): методом ПЦР – 15 199 (25 401), ИФА – 3289 (10 963), экспресс-тестов на антиген – 14 002 (21 020).

На утро 29 мая в Украине зафиксировали 2 201 472 заболевших COVID-19, из них 50 472 умерли и 2 036 148 выздоровели.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 96 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее – 377);

Винницкая область – 15 (58);

Волынская – 59 (87);

Днепропетровская – 257 (261);

Донецкая – 66 (120);

Житомирская – 51 (77);

Закарпатская – 20 (62);

Запорожская – 69 (170);

Ивано-Франковская – 29 (65);

Киевская – 122 (197);

Кировоградская – 14 (31);

Луганская – 17 (31);

Львовская – 48 (231);

Николаевская – 127 (141);

Одесская – 85 (167);

Полтавская – 42 (106);

Ровенская – 93 (156);

Сумская – 53 (106);

Тернопольская – 56 (57);

Харьковская – 143 (169);

Херсонская – 53 (77);

Хмельницкая – 56 (76);

Черкасская – 44 (129);

Черновицкая – 41 (62);

Черниговская – 47 (83).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

На этих выходных в Киеве, Львове и Одессе открывают центры массовой вакцинации. Как работает центр в Киеве на базе МВЦ – смотрите фото.

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Марк Сировой

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