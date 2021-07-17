Коронавирус. В Украине выявили под 600 новых заболевших – динамика по Киеву и областям
В Украине выявили 591 заболевшего коронавирусом за прошедшие сутки, 16 июля (днем ранее – 737 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
За сутки в Украине умерли 16 больных COVID-19 (днем ранее – 17), выздоровели – 676 (616), были госпитализированы – 438 (422).
По всей стране сделали 41 372 теста на коронавирус (41 590): методом ПЦР – 18 006 (18 276), ИФА – 8718 (8942), экспресс-тестов на антиген – 14 648 (14 372).
На 17 июля в Украине выявили 2 244 196 заболевших COVID-19, умерли 52 718 инфицированных, выздоровели – 2 180 957.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 171 больной COVID-19 в сутки (днем раньше – 224)
Винницкая область – 21 (10);
Волынская – 1 (10)
Днепропетровская – 40 (27);
Донецкая – 26 (37)
Житомирская – 11 (15);
Закарпатская – 2 (4)
Запорожская – 30 (18)
Ивано-Франковская – 10 (9);
Киевская – 33 (30);
Кировоградская – 3 (6);
Луганская – 12 (26);
Львовская – 24 (24)
Николаевская – 10 (27)
Одесская – 60 (95);
Полтавская – 7 (32)
Ровенская – 7 (8);
Сумская – 17 (13);
Тернопольская – 2 (14)
Харьковская – 35 (26);
Херсонская – 21 (16);
Хмельницкая – 5 (5);
Черкасская – 21 (23);
Черновицкая – 9 (9);
Черниговская – 13 (29).
Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- В ВОЗ говорят, что мир находится на старте новой волны пандемии коронавируса, в КШЭ прогнозируют вспышку COVID-19 в Украине уже этим летом.
- Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кабмин примет более жесткие меры для борьбы с коронавирусом.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко призвал старших украинцев вакцинироваться, чтобы избежать нового локдауна.
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