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Коронавирус. В Украине выявили под 600 новых заболевших – динамика по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине выявили под 600 новых заболевших – динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине выявили 591 заболевшего коронавирусом за прошедшие сутки, 16 июля (днем ранее – 737 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

За сутки в Украине умерли 16 больных COVID-19 (днем ранее – 17), выздоровели – 676 (616), были госпитализированы – 438 (422).

По всей стране сделали 41 372 теста на коронавирус (41 590): методом ПЦР – 18 006 (18 276), ИФА – 8718 (8942), экспресс-тестов на антиген – 14 648 (14 372).

На 17 июля в Украине выявили 2 244 196 заболевших COVID-19, умерли 52 718 инфицированных, выздоровели – 2 180 957.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 171 больной COVID-19 в сутки (днем раньше – 224)
Винницкая область – 21 (10);
Волынская – 1 (10)
Днепропетровская – 40 (27);
Донецкая – 26 (37)
Житомирская – 11 (15);
Закарпатская – 2 (4)
Запорожская – 30 (18)
Ивано-Франковская – 10 (9);
Киевская – 33 (30);
Кировоградская – 3 (6);
Луганская – 12 (26);
Львовская – 24 (24)
Николаевская – 10 (27)
Одесская – 60 (95);
Полтавская – 7 (32)
Ровенская – 7 (8);
Сумская – 17 (13);
Тернопольская – 2 (14)
Харьковская – 35 (26);
Херсонская – 21 (16);
Хмельницкая – 5 (5);
Черкасская – 21 (23);
Черновицкая – 9 (9);
Черниговская – 13 (29).

Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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