Коронавирус. В Украине за сутки почти 14 000 заболевших, выздоровели на 1000 больше

Вчера, 4 декабря, в Украине зафиксированы 13 825 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 131). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 713 детей и 629 медиков. Госпитализировали 1504 пациентов.

Скончались 226 заболевших (сутками ранее – 235), выздоровели 14 724 человек (сутками ранее – 13 383).

Официально за 4 декабря сделано 67 533 тестов на коронавирус (74 880 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 44 538, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 995.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 801 716 заболевших COVID-19. 412 533 пациента выздоровели, 13 421 – умер.

Данные по областям:

Киев – 78 291 заболевший (1541 за сутки);

Днепропетровская – 43 282 (1058);

Одесская – 50 146 (1015);

Запорожская – 35 722 (1001);

Киевская – 42 410 (995);

Черкасская – 26 232 (740);

Сумская – 32 684 (604);

Харьковская – 58 622 (592);

Черниговская – 20 917 (590);

Львовская – 49 380 (561);

Донецкая – 25 113 (518);

Ровенская – 33 192 (490);

Ивано-Франковская – 39 058 (470);

Хмельницкая – 31 856 (444);

Полтавская – 24 937 (405);

Николаевская – 20 734 (376);

Тернопольская – 29 366 (359);

Житомирская – 31 539 (356);

Херсонская – 11 731 (333);

Волынская – 25 793 (328);

Закарпатская – 24 330 (263);

Черновицкая – 34 924 (214);

Винницкая – 18 476 (205);

Луганская – 6910 (184);

Кировоградская – 6071 (183).

2 декабря во Львове заявили, что все же откажутся от массовых мероприятий на Новый год и Рождество.

3 декабря стало известно, что Кабмин пересмотрел планы на локдаун и теперь основной рабочей версией является вариант введения жесткого карантина со 2 по 21 января.

Вчера, 4 декабря, Рада приняла пакет законов для поддержки бизнеса во время локдауна.

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Денис Юдин

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