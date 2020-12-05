Коронавирус. В Украине за сутки почти 14 000 заболевших, выздоровели на 1000 больше
Вчера, 4 декабря, в Украине зафиксированы 13 825 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 131). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 713 детей и 629 медиков. Госпитализировали 1504 пациентов.
Скончались 226 заболевших (сутками ранее – 235), выздоровели 14 724 человек (сутками ранее – 13 383).
Официально за 4 декабря сделано 67 533 тестов на коронавирус (74 880 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 44 538, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 995.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 801 716 заболевших COVID-19. 412 533 пациента выздоровели, 13 421 – умер.
Данные по областям:
Киев – 78 291 заболевший (1541 за сутки);
Днепропетровская – 43 282 (1058);
Одесская – 50 146 (1015);
Запорожская – 35 722 (1001);
Киевская – 42 410 (995);
Черкасская – 26 232 (740);
Сумская – 32 684 (604);
Харьковская – 58 622 (592);
Черниговская – 20 917 (590);
Львовская – 49 380 (561);
Донецкая – 25 113 (518);
Ровенская – 33 192 (490);
Ивано-Франковская – 39 058 (470);
Хмельницкая – 31 856 (444);
Полтавская – 24 937 (405);
Николаевская – 20 734 (376);
Тернопольская – 29 366 (359);
Житомирская – 31 539 (356);
Херсонская – 11 731 (333);
Волынская – 25 793 (328);
Закарпатская – 24 330 (263);
Черновицкая – 34 924 (214);
Винницкая – 18 476 (205);
Луганская – 6910 (184);
Кировоградская – 6071 (183).
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