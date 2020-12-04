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Пятничная сводка по COVID-19. За сутки в стране заболели свыше 15 000 украинцев

04.12.2020, 08:20
Пятничная сводка по COVID-19. За сутки в стране заболели свыше 15 000 украинцев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 15 131 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 14 496), выздоровело 13 383 пациента с коронавирусом – (15 372). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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За вчерашний день также умерли 235 больных COVID-19 (днем ранее – 243). Госпитализированы 1776 пациентов (1739).

Больше всего новых инфицированных за сутки зарегистрировали в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Также за вчерашний день в стране провели 74 880 тестирований (днем ранее –  72 678). Методом ПЦР (основной, выявляет только заболевших) сделали 48 028 тестов (47 172), методом ИФА (выявляет и переболевших) – 26 852 (25 506).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 787 891 заболевшего, 13 195 умерших и 397 809 выздоровевших.

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Дарья Мостовая
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