Коронавирус. За нарушение карантина в Украине оштрафовали только 2 000 человек
18.11.2020, 18:09
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Из 50 000 поступивших протоколов суды рассмотрели примерно половину
В суды Украины поступило 50 600 админпротоколов по статье о нарушении правил карантина. Из них рассмотрено 26 400 протоколов, и только в 2 200 случаях было вынесено постановление о взыскании штрафа. Об этом сообщает сайт Судебная власть Украины.
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Из 50 600 протоколов 3 800 поступили повторно. Суды вернули 8 600 протоколов, из них 8 100 – для переоформления. 15 558 поступивших в суды протоколов, по состоянию на 17 ноября, не рассмотрены.
Из 26 400 рассмотренных дел лишь в 2 200 случаев было вынесено постановление об административном взыскании.
- 6 ноября Верховная Рада приняла законопроект об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина. Будут штрафовать за пребывание в общественных зданиях или общественном транспорте во время действия карантина без масок. Штраф – от 170 до 255 грн.
- 17 ноября в Украине выявили 12 496 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 968 днем ранее). Скончались 256 больных (159). Выздоровели 8096 (6786) человек.
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