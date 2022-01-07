Коронавирус. За сутки в Украине 7177 заболевших, в лидерах – Киев и Харьковская область

Вчера, 6 января, в Украине выявили 7177 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 6632). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (904), Харьковской (652) и Львовской (494) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки в Украине умерли 192 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 187), выздоровели – 5595 (9121), были госпитализированы – 2028 (9121).

Было сделано 75 596 тестов. Методом ПЦР – 34 320, ИФА – 5192, экспресс-тестов – 36 084.

На утро 7 января в Украине выявили 3 696 468 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 97 088 пациентов, выздоровели – 3 506 509.

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 904 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1173);

Винницкая область – 323 (255);

Волынская – 76 (73);

Днепропетровская – 276 (216);

Донецкая – 218 (298);

Житомирская – 324 (201);

Закарпатская – 154 (281);

Запорожская – 159 (172);

Ивано-Франковская – 505 (290);

Киевская – 272 (250);

Кировоградская – 54 (52);

Луганская – 87 (100);

Львовская – 494 (400);

Николаевская – 163 (122);

Одесская – 228 (379);

Полтавская – 270 (305);

Ровенская – 163 (235);

Сумская – 379 (227);

Тернопольская – 366 (173);

Харьковская – 652 (397);

Херсонская – 120 (127);

Хмельницкая – 300 (390);

Черкасская – 241 (252);

Черновицкая – 133 (162);

Черниговская – 316 (102).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

В Украине разрешили бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса всем желающим, которые старше 18 лет и получили две дозы вакцины.

Кроме того, в Украине разрешили по-новому смешивать вакцины. После первой дозы CoronaVac теперь можно колоть Pfizer и Moderna.

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Оксана Житнюк

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