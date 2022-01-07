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Коронавирус. За сутки в Украине 7177 заболевших, в лидерах – Киев и Харьковская область

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07.01.2022, 08:38
Коронавирус. За сутки в Украине 7177 заболевших, в лидерах – Киев и Харьковская область - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Вчера, 6 января, в Украине выявили 7177 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 6632). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (904), Харьковской (652) и Львовской (494) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки в Украине умерли 192 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 187), выздоровели – 5595 (9121), были госпитализированы – 2028 (9121).

Было сделано 75 596 тестов. Методом ПЦР – 34 320, ИФА – 5192, экспресс-тестов – 36 084.

На утро 7 января в Украине выявили 3 696 468 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 97 088 пациентов, выздоровели – 3 506 509.

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 904 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1173);
Винницкая область – 323 (255);
Волынская – 76 (73);
Днепропетровская – 276 (216);
Донецкая – 218 (298);
Житомирская – 324 (201);
Закарпатская – 154 (281);
Запорожская – 159 (172);
Ивано-Франковская – 505 (290);
Киевская – 272 (250);
Кировоградская – 54 (52);
Луганская – 87 (100);
Львовская – 494 (400);
Николаевская – 163 (122);
Одесская – 228 (379);
Полтавская – 270 (305);
Ровенская – 163 (235);
Сумская – 379 (227);
Тернопольская – 366 (173);
Харьковская – 652 (397);
Херсонская – 120 (127);
Хмельницкая – 300 (390);
Черкасская – 241 (252);
Черновицкая – 133 (162);
Черниговская – 316 (102).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Оксана Житнюк
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коронавирус COVID-19 МОЗ киев области
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