КСУ: Предложенные изменения в работе суда могут "ухудшить права человека"

Конституционный суд Украины увидел в законопроекте № 3300, которым планируется внесение изменений в его работу, ограничение "определенных конституционных прав". Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
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Законопроект № 3300 был передан в Конституционный суд для ознакомления 7 апреля. Кроме возможного "переезда" суда из Киева в Харьков, в нем предлагается:
- забрать у юридических лиц право обращаться в КСУ с конституционными жалобами;
- внести изменения в порядок и сроки подачи заявлений о пересмотре решений в связи с новыми или исключительными обстоятельствами;
- упорядочить рассмотрение дел в Конституционном суде и усовершенствовать процесс исполнения его решений;
- ввести ежегодный одновременный отпуск для судей КСУ.
Как утверждает пресс-служба, в тексте законопроекта не учтены предложения Конституционного суда, а сам проект может рассматриваться как попытка "необоснованных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине".
Вопросы о внесении изменений в закон про конституционный суд должен инициировать комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, а решения - приниматься с учетом защиты прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, считают в КСУ.
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