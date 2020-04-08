КСУ: Предложенные изменения в работе суда могут "ухудшить права человека"

Конституционный суд Украины (источник - КСУ/Facebook)

Конституционный суд Украины увидел в законопроекте № 3300, которым планируется внесение изменений в его работу, ограничение "определенных конституционных прав". Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

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Законопроект № 3300 был передан в Конституционный суд для ознакомления 7 апреля. Кроме возможного "переезда" суда из Киева в Харьков, в нем предлагается:

- забрать у юридических лиц право обращаться в КСУ с конституционными жалобами;

- внести изменения в порядок и сроки подачи заявлений о пересмотре решений в связи с новыми или исключительными обстоятельствами;

- упорядочить рассмотрение дел в Конституционном суде и усовершенствовать процесс исполнения его решений;

- ввести ежегодный одновременный отпуск для судей КСУ.

Как утверждает пресс-служба, в тексте законопроекта не учтены предложения Конституционного суда, а сам проект может рассматриваться как попытка "необоснованных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине".

Вопросы о внесении изменений в закон про конституционный суд должен инициировать комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, а решения - приниматься с учетом защиты прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, считают в КСУ.

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11 марта 2020 года в КСУ признали незаконными положения закона о сокращении численности судей Верховного суда.

7 апреля у Владимира Зеленского поддержали идею переноса КСУ из Киева в Харьков.

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