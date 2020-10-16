Ляшко: В каждой области будут выделены больницы исключительно для пациентов с COVID-19

По словам главного санитарного врача, также рассматривается вопрос привлечения Академии медицинских наук для помощи больным COVID-19

Правительство примет решение о том, что в каждой области Украины будут выделены по меньшей мере одна-две больницы, которые будут принимать только больных COVID-19. Об этом сообщил главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.

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Он добавил, что заполненность коек в больницах пациентами с COVID-19 составляет в настоящее время 62%.

"Если мы отслеживаем динамику, то у нас где-то длительное время 60%, 62%, 63%, но мы постоянно увеличиваем количество коек. То есть это включаются дополнительные больницы, это перепрофилируются другие отделения в терапевтических больницах", – сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача, также рассматривается вопрос привлечения Академии медицинских наук для помощи больным COVID-19.

"У них есть свои отдельные больницы. Там рассматривается два варианта. Или они дополнительно разворачивают на своих больницах, базы, или мы в Киеве перепрофилируем больницы общего профиля, а больных с другими соматическими болезнями, как то с инсультами, с инфарктами, будут везти в больницы Академии медицинских наук, а эти будут полностью использоваться во оказания медицинской помощи больным с коронавирусная болезнью", – сказал Ляшко.

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Наталия Медведева

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