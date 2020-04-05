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Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)
05.04.2020, 15:30

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, которые на данным момент являются лидерами по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил сегодня, 5 апреля, во время брифинга.

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"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, то Италия прошла этот путь за шесть дней, Испания – семь дней, США – за восемь дней, Украина – более чем за девять дней, – сказал Ляшко.

В Украине по состоянию на 10:00 5 апреля подтвердили 1251 случай заболевания COVID-19, умерли 32 человека, 25 выздоровели.

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  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • 3 апреля Кабмин усилил карантинные меры.

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Наталия Медведева
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