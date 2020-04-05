Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)

В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, которые на данным момент являются лидерами по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил сегодня, 5 апреля, во время брифинга.

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"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, то Италия прошла этот путь за шесть дней, Испания – семь дней, США – за восемь дней, Украина – более чем за девять дней, – сказал Ляшко.

В Украине по состоянию на 10:00 5 апреля подтвердили 1251 случай заболевания COVID-19, умерли 32 человека, 25 выздоровели.

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