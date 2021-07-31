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Ляшко: В Украину доставлены еще 1,5 млн доз вакцины от коронавируса, всего – почти 12 млн

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 18:12
Ляшко: В Украину доставлены еще 1,5 млн доз вакцины от коронавируса, всего – почти 12 млн - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украину прибыли 1,5 млн доз вакцины CoronaVac, всего с начала кампании вакцинации против COVID-19 получено почти 12 млн доз вакцин разных производителей. Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, Украина получила 11 929 056 доз вакцины против коронавируса. Из них по программе COVAX – 4 137 500 доз, в качестве гуманитарной помощи из стран Евросоюза – 153 600 доз, за средства госбюджета – 7 637 956 доз.

На этой неделе получены 52 800 доз вакцины AstraZeneca и 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера, 30 июля, прибыли 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и сегодня идет разгрузка чартера с 1,5 млн доз CoronaVac, отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что вакцины, которые требуют хранения при ультрахолодных температурах, доставляются в места назначения уже на следующий день после прибытия в Украину.

Ляшко заявил, что в Украине работают более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные прививочные пункты.

Читайте также: Куда обращаться, если отказывают в вакцинации от коронавируса

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус COVID-19
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