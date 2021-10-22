Малюська провел интернет в Лукьяновский СИЗО: что за нововведение

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о нововведениях в Лукьяновском СИЗО – платные телефонная связь и доступ к интернету для заключенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Мы запустили новую услугу для наших клиентов – платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет", – сообщил он.

Министр уточнил, что 15 минут телефонного разговора будет стоить 10 грн, а тариф на месяц – 345 грн. Все разговоры заключенных будут автоматически записываться.

Интернет через планшет будет стоить 575 грн в месяц, добавил он. При этом не весь контент будет доступен.

Нововведениями Минюст хочет убрать коррупцию на "контрабандных" телефонах и снизить число физических свиданий из-за пандемии коронавируса.

Малюська также снял видео, в котором спародировал разговоры заключенных с родными.

В апреле 2020-го Малюська сказал, что готов брать на работу пожизненно заключенных. По его словам, многие из них – крайне сдержанные, умные, интеллигентные и начитанные люди.

Также в апреле глава Минюста заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены. К октябрю 2020-го платные камеры принесли 1 млн грн.

В августе 2021 года Кабмин разрешил пользоваться интернетом и телефоном в следственных изоляторах. Проект должен быть реализован до 30 апреля 2023 года.

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Елизавета Кумбер

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