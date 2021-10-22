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Малюська провел интернет в Лукьяновский СИЗО: что за нововведение

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 14:26
Малюська провел интернет в Лукьяновский СИЗО: что за нововведение - Фото
Денис Малюська (Фото: скриншот из видео Denis Malyuska/Facebook)

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о нововведениях в Лукьяновском СИЗО – платные телефонная связь и доступ к интернету для заключенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Мы запустили новую услугу для наших клиентов – платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет", – сообщил он.

Министр уточнил, что 15 минут телефонного разговора будет стоить 10 грн, а тариф на месяц – 345 грн. Все разговоры заключенных будут автоматически записываться.

Интернет через планшет будет стоить 575 грн в месяц, добавил он. При этом не весь контент будет доступен.

Нововведениями Минюст хочет убрать коррупцию на "контрабандных" телефонах и снизить число физических свиданий из-за пандемии коронавируса.

Скриншот: Денис Малюська/Facebook

Малюська также снял видео, в котором спародировал разговоры заключенных с родными.

  • В апреле 2020-го Малюська сказал, что готов брать на работу пожизненно заключенных. По его словам, многие из них –  крайне сдержанные, умные, интеллигентные и начитанные люди.
  • Также в апреле глава Минюста заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены. К октябрю 2020-го платные камеры принесли 1 млн грн.
  • В августе 2021 года Кабмин разрешил пользоваться интернетом и телефоном в следственных изоляторах. Проект должен быть реализован до 30 апреля 2023 года.

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Елизавета Кумбер
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